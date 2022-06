Vene riigitelevisioon näitas videot Ukrainas kadunud ameeriklastest

USA president Joe Biden ütles eile, et ta ei tea, kus on sõjaveteranid Alexander Drueke ja Andy Huynh, kellega perekonnad ühenduse kaotasid.

«Ema, ma tahan lihtsalt sulle teada anda, et ma olen elus ja loodan koju tagasi jõuda nii kiiresti kui saab,» ütleb kontorilaua taga istuv sõjaväeriietes ameeriklane.

RT ametlik Telegrami kanal postitas ka intervjuu Huynhiga, milles too ütleb, et nad võitlesid Druekega Ukrainas Harkivi piirkonnas Vene vägedega.

Lisaks on mõlemast mehest video, millel nad ütlevad kehvas vene keeles kaamerasse, et on sõja vastu.