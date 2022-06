IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Peterburis käisid terroristid paukmoonaga kahurist kõmmutamas

UKRAINA PÄEVIK 17.06: Vene sõjavägi tegi meeleheitlikke katseid edeneda Bahmuti-Lõssõtšanski maantee suunal ja sellest on juba veidi piinlik kirjutada, aga nad on seal takerdunud. Ukrainlased suudavad rünnakuid edukalt kaudtulega laiali lüüa ning seetõttu on kaitse tõhus.