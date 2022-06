Kabuli sikhi templis avati tuli ja kärgatasid plahvatused

Siseministeeriumi pressiesindaja Abdul Nafi Takor ütles, et ründajate ja Talibani võitlejate vahel puhkes tulevahetus. Granaadiplahvatuses sai viga kaks sikhi kogukonna liiget, kes viidi haiglasse.

Mõni minut hiljem õhiti piirkonnas autopomm, kuid see kellelegi viga ei teinud, lisas Takor.

«Harilikult on meil hommikusel ajal mitu sikhi usklikku, kes tulevad gurdwarasse palvetama,» ütles ta.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotelt on näha, et Kabuli Bagh-e Bala linnaosas asuvast sikhide templist tõuseb suitsu, kuulda on laskmist.