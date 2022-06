Vene ajakirjaniku Nobeli rahupreemia läheb Ukraina toetuseks oksjonile

Muratov on 1993. aastal asutatud Kremli-kriitilise ajalehe Novaja Gazeta kaasasutaja ja kauaaegne peatoimetaja.

«Minu riik tungis teise riiki, Ukrainasse. Praeguseks on 15,5 miljonit põgenikku… Mõtlesime kaua, mida saaksime teha… ja mõtlesime, et igaüks peaks andma midagi neile kallist, olulist,” rääkis Muratov Reutersile antud intervjuus.

Aastaid trotsis ta meediale karmistatavaid piiranguid, kuid märtsis peatas ta ajalehe veebi- ja trükitegevuse peale valitsuse teadaannet, et Venemaa agressiooni kajastamise eest võib ootadat 15-aastane vangistus.

«Sõltumatu ajakirjandus Venemaal tänapäeval võimatu. Sisu edastamine on võimalik näiteks YouTube'i platvormi kaudu. Osa sisu – mis erineb valitsuse ametlikkest sõnavõttudest – on võimalik edastada VPN-teenuste kaudu. Kuid see läheb iga päevaga aina raskemaks," kirjeldas Muratov olukorda.