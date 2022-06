Terras: vajadusel olgu diplomaatilistel suhetel Moskvaga kriips peal

Eurosaadikute sõnul ei saa Euroopa Liit suhtuda kergekäeliselt Vene riigiduuma eelnõusse, millega lõppeks Leedu iseseisvuse tunnustamine Venemaa poolt. Europarlamendi liikmed leiavad, et see oleks järjekordne samm Vene impeeriumi taastamise suunas.

«Putini Venemaa eesmärk on varem Nõukogude Liitu kuulunud riikide sõjaline allutamine ja Euroopa julgeolekuarhitektuuri hävitamine. Sõda Ukraina vastu ning valeinfo levitamine on selle osa. Lõppeesmärk on Euroopa Liit lõhkuda ja Vene impeerium taastada,» ütles europarlamendi liige Riho Terras.