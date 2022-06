Scholz: G7 toetab Ukrainat nii kaua kui vaja

Scholz ütles, et ta tahab kasutada järgmisel nädalal Baieri liidumaal Elmaus aset leidvat G7 tippkohtumist Ukraina pikaajaliste väljavaadete arutamiseks.

«Me jätkame Ukraina toetamist nii kaua kui vaja,» ütles Scholz. «Me tahame tagada, et Vene presidendi (Vladimir Putini) arvestused ei toimi.»

«Putin ilmselt loodab, et kõik loksub paika, kui ta on vallutanud piisavalt maad ning rahvusvaheline kogukond naaseb tavapärase äri juurde,» lisas ta. «See on illusioon.»