IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene vägede kohatine tuleülekaal on lahendatav probleem

UKRAINA PÄEVIK 18.06: Ukrainlaste edukad moonaladude tabamused okupeeritud territooriumidel on toonud kaasa kättemaksuaktsioonid Venemaa poolt - taas raketilöögid Harkivi, Krementšugi, Dnipro ja Krivõi Rigi pihta. Maastikul on põhisurve Izjumi-Slovjanski ja Popasna-Bahmuti maantee suundadel. Pisikesed edusammud on ka ukrainlaste vasturünnakutes.