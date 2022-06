Sõbra lahkumine: Uffe Ellemann-Jensen (1.11.1941 – 19.06.2022)

Uffe-Ellemann Jensen oli Lennart Meri konverentsi hing. Kuid ta polnud vaid naerutaja. Ehkki Taani teleseriaalist «Võimu kants», eriti selle viimasest hooajast, jääb mulje, et Taani poliitikud on väga küünilised, kel pole sõpru, võib Ellemann-Jensenit vabalt pidada Eesti ja teiste Balti riikide sõbraks. Pole siis ime, et Lennart Meri talle öösiti helistas.

Aastail 1982 – 1993 Taani välisministriks olnud Ellemann-Jensen uskus siiralt Baltimaade iseolemise õigusse. Seega on täiesti loogiline, et Taani oli pärast Islandit üks esimesi riike, kes taastas diplomaatilised suhted Eestiga 1991. aastal. Tema oli ka 1992. aastal Läänemeremaade Nõukogu loomise algatuse taga, mis tagas EList ja NATOst unistavatele Baltimaadele mingisuguse lõimituse läänega.

1997. aastal andis Lennart Meri talle Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi. Oma kõnes ütles Meri: «Uffe Ellemann- Jensen kuulub nende Euroopa poliitikute hulka, kes teadsid enne teisi, kui vältimatu on Eesti vabanemine okupatsioonirežiimist. Ja tema oli see mees, kes ütles - Taanil ei ole vaja Eesti Vabariiki tunnustada, sest ühte riiki ei saa kaks korda tunnustada. Taani lihtsalt taastab oma diplomaatilised suhted Eestiga.»

Nii nagu nägi Uffe Ellemann-Jensen ette Baltimaade vabanemist, nägi ta ette ka Soome ja Rootsi NATOsse astumist. 2014. aastal, pärast Krimmi okupeerimist ja annekteerimist ütles ta BNSile: «Rootsi on nii-öelda neutraalne. See on pentsik, sest kauges ajaloos olid nad kindlasti sõdalased, nagu taanlased on omal nahal tunda saanud. Nad ajavad mitteliitumispoliitikat. Minu arvates on aga selle üle hakatud arutama. Minu hinnangul peaksid Rootsi ja Soome nüüd haarama kinni võimalusest ja NATO-ga liituma, sest NATO-st väljaspool pole nende julgeolek sama suur kui NATO-sse kuuludes.»