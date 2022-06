ÜK plaanib sisserändajad elektrooniliste jalavõrudega märgistada

12-kuulise pilootprogrammi raames saavad jälgimisseade Prantsusmaalt väikelaevade pardal või veoautodes varjunud saabujad. Siseministeerium teatas, et jälgimise käigus uuritakse, kas elektrooniline mehhanism võib aidata säilitada regulaarset kontakti migrantidega ja aidata kaasa kohtuasjade menetlemisele.

Samuti kogutakse andmeid migratsiooniameti eest põgenevate asüülitaotlejate arvu kohta.

Kohalikke ministreid kutsutakse üles loobuma plaanist esimesena elektroonilise jalavõru abil märgistada need sisserändajad, kes hiljuti vältisid Rwandasse saatmist.

«Nad on siin varjupaika otsimas, miks nad peaksid [põgenema]? Nad ei ole kurjategijad, nad on ohvrid. Nendega on juhtunud asju, milles nad süüdi pole. See on järjekordne osa valitsuses, kes tahab kriminaliseerida pagulased, mis on põhimõtteliselt ohvrite süüdistamine,» kommenteeris heategevusorganisatsiooni Care4Calais looja Clare Moseley.

«Meil on väga-väga helde ja vastutulelik riik. Olen uhke, aga kui inimesed tulevad siia ebaseaduslikult, kui nad rikuvad seadust, siis on oluline, et teeme neil vahet. Seda me teeme oma Rwanda poliitikaga,» ütles peaminister Boris Johnson oma plaanide kaitseks eile.

«Konservatiivsed ministrid on ennast täielikku segadusse mässinud. Ebakompetentsuse hais on väljakannatamatu. See on peaaegu nagu sihikindel pingutus raisata võimalikult palju maksumaksja raha. Iga päev rikuvad nad briti traditsiooni kohelda inimesi lugupidavalt. On aeg teha õiget asja ja lihtsalt loobuda sellest poliitikafarsist,» lausus Liberaalsete Demokraatide partei pressiesindaja Alistair Carmichael.