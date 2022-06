Holland vabandas Srebrenica sõjaveteranide ees

1995. aasta juulis ründasid Bosnia serblaste väed Hollandi üksust, mille käigus hukkus umbes 8000 kohalikku moslemist sõdurit. Varem on Hollandi valitsused rõhutanud, et õhutoetuse andmata jätmises oli süüdi ÜRO.

2019. aastal otsustas Hollandi ülemkohus, et Hollandi sõjavägi on osaliselt vastutav umbes 350 mehe surmas, lahkudes sõjaväebaasist teades, et kohalikel on oht saada väärkoheldud ja mõrvatud Bosnia serblaste vägede poolt.