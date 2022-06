POSTIMEES DONBASSIS ⟩ Ida-Ukrainas sõdiva pataljoni ülem: ilma lääne abita me kaotame Donbassi

Ukraina armeel on suur puudus suurtükiväest ja laskemoonast. Miks? Ja kuidas teie seda oma rindelõigul tunnete?

Ei jätku sellepärast, et vanad Nõukogude-aegsed varud on läbi. Seda kahel põhjusel. Selge, et osa müüdi [vällismaale] maha juba enne sõda ning osa on sõja ajal ära kasutatud. Lisaks tuleb arvestada, et igal [suurtüki]torul on oma ressurss. Lased 800 pauku ja see tuleb välja vahetada. Ukrainas neid aga ei toodeta. Need on vanad Nõukogude süsteemid ja neid pole ka mingit mõtet toota, sest need on lihtsalt vananenud. Kolmandaks, seda (varude täiendamist – J. P.) lihtsalt millegipärast ei tehtud. Me olema kogu aeg elanud arvamuses, et küll läheb mööda, midagi ei juhtu. Ei lähe mööda! Tuleb teha järeldusi [arengutest], kuid seda keegi ei teinud. Probleeme on ka juhtimisega. Suurtükiväeüksused on alati allutatud kellelegi, probleeme on üksteisemõistmisega. Näiteks annad neile koordinaadid, aga nad võivad üldse mitte tulistada või siis tulistada üldse mitte sinna. Seda ka juhtub. Seda juhtub igas armees tegelikult. Lihtsalt meie puutusime sellega nüüd otseselt kokku.