Ukraina kioskimüüja: mulle on vaja, et Putin sureks

«See koht on tavaliselt rahvast täis. Iga pood oli avatud. Praegu pole siin äri, aga elu peab jätkuma,» ütles 37-aastane Oleksei Tšelõsev, kui sulges hiljutisel tööpäeva pärastlõunal poe, olles teinud vaid ühe müügi.

«Pommid kukuvad sinna, kuhu kukuvad,» ütles 49-aastane Ljudmõla Kirejeva, kes on turul uuesti avanud oma juhitava naisterõivaste poe. «Kui sulle on määratud surra, siis sa sured. Sa ei saa selle teadmisega midagi teha.»

Tuhanded tonnid söestunud prahti on kogu turu ulatuses koristamata. Hävingu ulatus on liiga suur, et linnavalitusel oleks resursse sellega tegeleda. Naasenud kauplejad avavad poed rusude vahele.