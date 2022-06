Eesti sõbra lahkumine

Ellemann-Jensen oli Lennart Meri konverentsi hing. Kuid ta polnud vaid naerutaja. Ehkki Taani teleseriaalist «Võimu kants», eriti selle viimasest hooajast, jääb mulje, et Taani poliitikud on väga küünilised ja neil pole sõpru, võib Ellemann-Jensenit vabalt pidada Eesti ja teiste Balti riikide sõbraks. Pole siis ime, et Lennart Meri talle öösiti helistas.