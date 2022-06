KOHALIK VAADE ⟩ Läti kooseluseadust ümbritseb kaos

Lisaks sellele teatas kohus, et lapse õigused ja huvid on prioriteet: seadustik peaks teenima üldiselt laste parimaid huve ja kindlustama, et nad kasvavad perekeskkonnas. Hiljem otsustas ülemkohus, et kuigi riik ei taga võrdseid õigusi kõikidele perekondadele, otsustab kohus individuaalsete juhtumite põhjal, kas suhet saab tunnustada perekonnana.