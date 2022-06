Macron kaotab prognooside kohaselt parlamendienamuse

Macroni valimisliit peaks teises voorus saama 200–260 kohta, mis on vähem kui 289, mis on vajalik parlamendienamuse jaoks.

Macroni valitsuse võtmeministrid tunnistasid pühapäeval, et valitseva koalitsiooni esinemine parlamendivalimistel valmistas pettumuse.

«Tulemused on kaugel sellest, mida me lootsime,» ütles eelarveminister Gabriel Attal telekanalile TF1.

«Oleme esikohal, kuid see on esimene koht, mis on ilmselgelt pettumus,» lisas justiitsminister Eric Dupond-Moretti telekanalile BFM.