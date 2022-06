IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene väed on Sjeverodonetskis korralikult takerdunud

Venelased võisid saavutada mitteolulist taktikalist edu Vrubivka asulas Popasna sektoris, kuid peamiste kaitsesõlmede vastu nende hammas ei hakka. Ukraina vägi näitab aktiivsust Hersoni oblastis, venelaste sillapea Dnepri jõe läänekaldal on äärmiselt ebasoovitav ning seetõttu võib eeldada, et võimaluse avanedes teeb Ukraina armee järgmise olulise käigu just seal.