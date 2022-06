Iraan: tuumakõneluste rong ei ole rööbastelt maas

«Liigume endiselt diplomaatilisel teel – see rong ei ole veel rööbastelt maha jooksnud, kuigi USA on oma lubadustest taganenud,» ütles Iraani välisministeeriumi kõneisik Saeed Khatibzadeh.

Mullu aprillis Viinis alanud kõnelustel on eesmärk Ühendriikide naasmine tuumaleppe juurde Iraani-vastaste sanktsioonide tühistamise ja tagamise kaudu, et Teheran endale võetud kohustusi täielikult täidaks. Kõnelused on alates märtsist seiskunud.