Prantsuse parempopulistid naudivad oma suurenenud kaalu parlamendis

Le Pen ja tema Rahvusliit (RN) edestasid valimiseelseid arvamusküsitlusi, võites pühapäeval parlamendi alamkojas 89 kohta, mida on üle kümne korra rohkem kui eelmise koosseisu kaheksa mandaati. Parempoolsed ei osanud ka ise loota sedavõrd suurt kasvu.

«Oma metsikuimates unenägudes lootsime me 60 parlamendiliikme kohta,» ütles Le Pen esmaspäeval ajakirjanikele oma kodupinnal Henin-Beaumont'is, mis on osa endisest industriaalsest ja sotsialistlikust Põhja-Prantsusmaa südamest, millest tänaseks on välja kujunenud Prantsusmaa parempoolsete rahvuslaste kants.