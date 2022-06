POSTIMEES IDA-UKRAINAS ⟩ Videotõestus: Vene väed tulistavad rindel Ukraina asulaid fosforpommidega

Ukraina armeed aitavad vabatahtlikud andsid Postimehe käsutusse videod, mida nad filmisid eelmise nädala algul Marinka linnakeses, mis asub sisuliselt rindejoonel Donetski linna all. Donetsk on Vene vägede käes, aga linnapiirist vaid viie kilomeetri kaugusele jääv Marinka linn viie kilomeetri kaugusele. Enne sõda elas seal ligi 10 000 inimest, aga ka praegu on linna jäänud mitu tuhat elanikku.