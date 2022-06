POSTIMEES IDA-UKRAINAS ⟩ Ukraina pataljoni ülem Donetski all: lääne suurtükid teevad juba head tööd

«Me näeme juba, et viimasel ajal on meie suurtükivägi hakanud paremini vastulööke andma,» rääkis alampolkovnik Gontšarov (55) pühapäeval, kui Postimees käis tema üksuses. «See on otseselt seotud uue relvastuse saabumisega meie brigaadi.»

Vastupealetungiks on aga lääne relvi veel endiselt vähe. «Kui kiirelt me saame minna pealetungile, see sõltub lääne partneritest, kellel on arenenud sõjatehnoloogia,» ütles alampolkovnik Gontšarov. «Ütleme nii, et teatud relvastust meil selleks ei jätku. Aga selleks ongi meie president, valitsus, saadikud, kes töötavad selle nimel. Ma olen kindel, et lääne sõjaväelased saavad suurepäraselt aru, mis toimub ja mida meil on vaja.»