Läti õpetajate ametiühing kavandab sügisest tähtajatut streiki

LIZDA nõukogu hääletas esmaspäeval ühehäälselt septembris algava tähtajatu streigi poolt. Vanaga ütles, et see ei ole lihtsalt hoiatusstreigiks, vaid see kestab senikaua, kuni ametiühingu nõudmisi kuulda ei võeta. Ametiühing on veendunud, et streik on tõhus ainult siis, kui see on tähtajatu.