Ukrainale kandidaadistaatuse andmisele pole vastu ükski EL-i riik

Euroopa Komisjon tegi läinud nädalal ettepaneku anda Ukrainale kandidaatriigi staatus, mis on esimene samm aastatepikkusel teel EL-iga ühinemise poole.

Tõenäosus, et Ukrainale uks avatakse kasvas, kui sellele avaldasid läinud nädalal Kiievi-visiidil kindlat toetust Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia juhid.

Kõhklevamad riigid nagu Holland ja Taani on teatanud, et toetavad otsust, kui toonitatakse reformide vajalikkust.

«Tahame aidata ukrainlastel jõuda Euroopa unelmani ja kandidaadistaatuse andmine on samm ning julgustus selles suunas,» ütles Taani välisminister Jeppe Kofod. «Samuti on tõsi, et täita tuleb väga palju kohustusi.»