Iisraelis kukkus taas valitsus, ees ootavad järjekordsed valimised

Aasta eest ametisse vannutatud Bennetti valitsus oli Knessetis enamust kaotamas ning nõnda otsustasid Bennett ning Lapid kui valitsuse juhid, et õigem oleks parlament ise laiali saata ning viia Iisrael kolme ja poole aasta jooksul viiendatele valimistele, vahendab The Times of Israel.