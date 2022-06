Leedu peaminister: mingit Kaliningradi blokaadi ei ole

«Mingit Kaliningradi blokaadi ei ole, lihtsalt eelmisel nädalavahetusel kehtestati osale nn sanktsioonipaketti kuuluvatele kaupadele, eelkõige terasele ja mustmetallile sanktsioonid, ning raudtee kliente või lepinguosalisi teavitati nendest sanktsioonidest, et neid ei tohi läbi Leedu vedada,» ütles Šimonytė seimis ajakirjanikele.

«Kõiki muid sanktsioneerimata või veel sanktsioneerimata kaupu, samuti reisijaid, mille kohta on Euroopa Liidu, Venemaa ja Leedu vahel sõlmitud erileping, veetakse edasi,» lisas ta.

Moskva teatas esmaspäeval, et transiidipiirangud rikuvad rahvusvahelisi lepinguid ja nõudis Leedult teatud kaupade Kaliningradi oblastisse raudteetransiidi keelu tühistamist, samas kui Vilnius ütles, et ta ei ole ühepoolseid piiranguid kehtestanud ja keeld on ette nähtud EL-i sanktsioonidega.