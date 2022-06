Endine hotellikoristaja alistas Prantsuse valimistel Macroni ministri

​Äsja rahvusassamblee liikmeks valitud 48-aastane Rachel Keke on teadaolevalt esimene koristaja, kes on saanud Prantsusmaa parlamendiliikmeks. Vasakpoolsete liidus NUPES kandideerinud Keke alistas Pariisi külje all asuvas Val-de-Marne'i departemangu 7. piirkonnas president Emmanuel Macroni endise spordiministri Roxana Maracineanu, võites 50.3 protsenti häältest.