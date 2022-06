USA justiitsminister arutab Ukrainas sõjakuritegusid

Garland kohtus Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktovaga, kellega olid kõne all USA ja rahvusvahelised jõupingutused Ukraina abistamisel, et tuvastada, tabada ja kohtu alla anda isikud, kes on seotud Ukrainas sõjakuritegude ja muude julmuste toimepanemisega, ütles ametnik.