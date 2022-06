Pataljoni kuulub 500–600 meest ja see on kõige väiksem iseseisva lahinguoperatsioonide tegemise suutlikkusega sõjaväeüksus. Rahuaja tingimustes on 26-aastasel mehel peaaegu võimatu pataljoniülemaks saada. Aukraadilt juhib pataljonisuurust üksust vähemalt kolonelleitnant, Ukraina armees tähendab see alampolkovnikut. Juba 15-aastaselt militaarlütseumisse õppima läinud Vassõl on aukraadilt aga alles kapten ehk alampolkovnikust lausa kaks aukraadi madalamal. Aga see on vana tõde, et sõdivad mehed, mitte pagunid, ja seda on Vassõl tõestanud.