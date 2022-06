POSTIMEES IDA-UKRAINAS ⟩ Ukraina armee üks noorimaid pataljoniülemaid: sõja võidab see, kes on mobiilsem

«Oma maa tagasivõtmiseks on meil vaja palju rohkem ressursse. Peale suurtükkide on meil vaja ka rohkem soomustehnikat,» rääkis Vassõl ja tõi näiteks, et Vene üksustel on kompanii (100-120 meest) suuruse üksuse kohta kümme soomukit, aga tal on kogu pataljoni (500-600 meest) peale vähem soomusmasinaid.