USA vandekohus: Bill Cosby ahistas 1970-ndatel seksuaalselt teismelist

California seaduste kohaselt on täiskasvanuil, kes ütlevad, et neid väärkoheldi seksuaalselt alaealistena, ent on alles hiljuti mõistnud tekitatud kahju ulatust, algatada tsiviilhagi aastaid pärast seda, kui piirangute statuut on tavapärases mõttes aegunud.