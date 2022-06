Afganistani idaosas hukkus maavärinas ligi tuhat inimest

Surmajuhtumite arv on kasvanud vähemalt 920-ni, ütles Afganistani hädaolukordade aseminister.

«Praeguse informatsiooni järgi on märtriks saanud (hukkunud) vähemalt 920 inimest ja 600 on saanud viga,» ütles pressikonverentsil Sharafuddin Muslim.

Teated Paktika provintsi tabanud maavärina kohta magnituudiga 6 on napid muuhulgas seetõttu, et rahvusvaheline kogukond on pärast Talibani võimuhaaramist mullu augustis riigist suurel määral lahkunud.