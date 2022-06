Afganistani idaosas hukkus maavärinas vähemalt 255 inimest

Teated Paktika provintsi tabanud maavärina kohta magnituudiga 6 on napid muuhulgas seetõttu, et rahvusvaheline kogukond on pärast Talibani võimuhaaramist mullu augustis riigist suurel määral lahkunud.

Riiklik uudisteagentuur Bakhtar teatas, et päästjad lähenevad piirkonnale helikopteritel. Uudisteagentuuri juht Abdul Wahid Rayan kirjutas Twitteris, et Paktikas hävis 90 eluhoonet ning arvatavalt on kümned inimesed varemetesse lõksu jäänud.

Ülesvõtted, mis on Pakistani piiri ääres asuvast Paktika provintsist tehtud, näitavad ohvrite äraviimist helikopteritel. Samuti on üles võetud hävitatud kivimaju, kust ellu jäänud maavärinaohvrid püüavad välja pääseda.

«Raske maavärin raputas nelja Paktika provintsi piirkonda, tappes ja vigastades sadu meie kaasmaalasi ning hävitades kümneid maju,» kirjutas Talibani valitsuse esindaja Bilal Karimi Twitteris. «Kutsume kõiki abiorganisatsioone üles saatma viivitamatult piirkonda abimeeskonnad, et vältida edasist katastroofi.»

Pakistani metereoloogiateenistus mõõtis maavärina magnituudiks 6,1. Värinad olid tunda ka Pakistani pealinnas Islamabadis ning Punjabi provintsi idaosas.