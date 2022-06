IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Leedu suhtes sepistab Venemaa kindlasti mingit sigadust

UKRAINA PÄEVIK 22.06: süvenenud on olukord nii Harkivist kui Sjeverodonetski operatiivsuunal. Harkivi puhul väljendub see sagenenud tulelöökides linna ja lähiümbruse pihta, mis on väljendunud ka hukkunud tsiviilisikute arvu kasvus - ühe ööpäevaga 15 inimest, lisaks on raketilöögiga purustatud metroorongide depoo. Samal ajal on muudel operatiivsuundadel ja lõikudel olukord stabiilne.