Helsingi Vantaa lennujaam võttis kasutusele uue terminali

Teenuste koondamise eesmärgiks on muuta lennujaamas liikumist selgemaks ja kättesaadavamaks. Samuti on reisijate lennujaama toomine ja neile vastu tulemine lihtsamaks tehtud.

«Helsingi Vantaa lennujaama ajaloos saabub uus etapp, kui väljuvaid ja saabuvaid reisijaid teenindatakse uues uhkes terminalis. Enam pole vaja mõelda, millisest terminalist väljumine on või kuhu on saabumas,» ütles Helsingi Vantaa lennujaama juht Ulla Lettijeff Finavia teates.

Töötegijate puudumine põhjustab järjekordi

Suvehooaeg on lennujaama toonud pikad järjekorrad ka Helsingi Vantaal, uuele julgestuskontrolli tehnikale vaatamata. Koroona ajal vallandatud või sundpuhkusele saadetud töötegijaid oli palju, mille tõttu pole praegu piisavalt tööjõudu et kiirelt kasvanud reisijate vooga tõhusalt hakkama saada.

«Meid on 200 inimest liiga vähe tööl, kuid reisijaid on juba rohkem kui enne koroonat. Do the math! [Arvutage ise!],» nentis Soome lennujaamade maapealset teenindust pakkuva ettevõtte Airpro peausaldusisiku asetäitja Toni Korlee ajalehele Helsingin Sanomat.