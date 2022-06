Pideva suurtükitule all on Ukraina üksustel sisuliselt kaks peamist võimalust, kas taganeda tule alt kaugemale või siis vastupidi liikuda vastasele võimalikult lähedale, et nende omade suurtükutuli muutuks ohtlikuks ka Vene jalaväeüksustele. Vahel manööverdasid Ukraina üksused Sjeverodonetski tänavatel isegi Vene üksuste vahele.