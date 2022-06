IEA juht: valmistuge nüüd selleks, et Venemaa peatab kogu gaasiekspordi piirkonda

Fatih Birol ütles, et viimaste nädalate tarnete vähenemine, mida Kreml on selgitanud hooldustööde toimumisega, võib tegelikult olla laiemate tarnemahtude vähendamise algus, mille eesmärgiks on takistada gaasihoidlate täitmine talveks.

«Euroopa peaks olema valmis selleks, et Venemaa peatab täielikult gaasitarned,» ütles ta Financial Timesile antud intervjuus. «Mida lähemale jõuame talvele, seda rohkem mõistame Venemaa kavatsusi.»

«Ma usun, et tarnemahtude vähendamine on suunatud Euroopa gaasihoidlate täitumise vältimisele, et suurendada Venemaa mõjuvõimu talvekuudel.»

ELi riigid üritavad kiiremas korras täita gaasihoidlaid. Saksamaa loodab novembriks täita gaasihoidlad 90 protsendini. Riigi hoidlad on hetkel aga vaid poolenisti täis.

Liikmesriigid on samuti püüdnud vähendada oma sõltuvust Venemaa fossiilkütustest, hankides gaasi teistest riikidest, sealhulgas USAst, ja kiirendades üleminekut taastuvenergiale. Ametnikud on aga möönnud, et Venemaa nafta ja gaasi kasutamise lõpetamine tähendab rohkem kivisöe põletamist ja tuumajaamade töös hoidmist.

Biroli sõnul on Euroopa riikide poolt sel nädalal gaasi nõudluse vähendamiseks vastu võetud erakorralised meetmed, näiteks vanade söeküttel töötavate elektrijaamade käivitamine, hoolimata murest süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemise pärast kriisi ulatuse tõttu põhjendatud.

Birol ütles, et Euroopa valitsuste poolt energianõudluse vähendamiseks võetud meetmed ei ole tõenäoliselt piisavalt kaugele läinud ning kutsus riike üles töötama energiavarude säilitamise nimel.

«Ma usun, et talve lähenedes võetakse vastu rohkem meetmeid nõudluse vähendamiseks,» ütles Birol. Ta lisas, et kui Venemaa peaks veelgi vähendama gaasi eksporti, võib tekkida vajadus gaasi ratsioneerida.

Moskva on viimastel nädalatel vähendanud või isegi katkestanud gaasitarned mitmesse ELi riiki vastuseks nende otsusele kehtestada Kremlile sanktsioonid seoses Ukraina sissetungiga.

Eelmisel nädalal teatas Gazprom Nord Stream 1 gaasijuhtme kaudu transporditava gaasi hulga teisest vähenemisest, vähendades tarneid vaid 40 protsendile tarnevõimsusest.

Itaalia energiafirma Eni teatas samuti Gazpromi gaasitarnete vähenemisest poole võrra Itaaliasse, mis saab umbes 40 protsenti oma imporditud gaasist Venemaalt. Samal ajal teatas Prantsuse võrguoperaator GRTgaz, et Prantsusmaa ei ole alates mai keskpaigast saanud Saksamaa kaudu Venemaa gaasi.