Kuid peale sõjatehnikale on kindral Timo Kivineni sõnul otsustava tähtsusega see, et soomlased on motiveeritud võitlema: «Kõige olulisem kaitseliin on kõrvade vahel, nagu tõestab praegu sõda Ukrainas.»