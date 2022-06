Gaas on Saksamaal nüüd «haruldane tarbekaup»

«Gaas on nüüd Saksamaal haruldane tarbekaup,» ütles majandusminister Robert Habeck ajakirjanikele.

Teine häiretase toob Saksamaa lähemale kolmandale ja viimasele, millega on võimalik hakata gaasi normeerima.

Venemaa kasutab gaasi relvana Saksamaa vastu, et maksta kätte Lääne toetuse eest Ukrainale, keda ründavad Vene väed, ütles Habeck.

Saksamaa on sarnaselt mitme teise Euroopa riigiga suures sõltuvuses Vene energiaimpordist.

Teine häiretase kajastab gaasiga varustatuse olukorra olulist halvenemist, ütles majandusminister, kuid lisas, et see tase tähendab, et valitsus tuleb praegu veel olukorraga toime.