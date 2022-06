IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Mis põleb nafta-, vilja- ja metallivarga peas?

Olukord Sjeverodonetski operatiivsuunal on lõunapoolsel küljel jätkuvalt kriitiline. Harkiv on pideva tule all ning samal ajal on müstilisi plahvatusi toimunud nii Vene jõudude kontrolli all oleval Skadovski sadamas kui ka Novošahtinski naftatöötlemistehases Rostovi oblastis.