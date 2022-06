Poolas loodi Ukraina põgenike integratsiooni korraldamiseks uus ministrikoht

Uut ametikohta hakkab täitma Agnieszka Ścigaj, kes kuulub väiksesse parlamendirühma Polskie Sprawy, mis varem kuulus opositsiooni. Portaali Notes From Poland sõnu püüab praegune võimuerakond Õigus ja Õiglus (PiS) selle sammuga tugevdada valitsuse nappi häälteenamust.

«Minu töö aluseks saab olema teiste ministeeriumide tegevuse lõimimine,» teatas värske minister. «Peame alustama koostööd tervishoiu, hariduse, munitsipaalmajutuse ja administratsiooni vahel, et inimesi tõhusalt aidata,» lisas ta.

Ścigaj loodab, et integratsiooniküsimus suudetakse lahendada poliitilistest lahkhelidest hoolimata, kaasates protsessi muuhulgas ka valitsusvälised organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused.

Politoloog Antoni Dudek ütles raadiole RMF FM, et PiS-i esimees Jarosław Kaczyński kaasas erakonna Polskie Sprawy ainult seetõttu, et kindlustada oma tagalat juhuks, kui mõni koalitsiooni liige lahkuma peaks.

Hetkel on Poola hinnanguliselt koduks umbes pooleteisele miljonile Ukrianast tulnud sõjapõgenikule, kellest valdav enamus on naised ja lapsed. Põgenikelainega on kaasnenud palju muresid eeskätt nende majutamisel, integreerimisel, harimisel ja tööturule kaasamisel.