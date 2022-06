Kolleegid Brüsselis tunnustasid Kallast otsekohesuse eest Financial Timesis

«Seda tuldi mulle järjest ütlema, et väga hea, et sa räägid neist asjadest, ning me peame kindlasti tegema otsuseid, et Madridist (tuleval nädalal toimuvalt NATO tippkohtumiselt –toim) jääks tugev jälg,» rääkis Kallas telefoniintervjuus Postimehele.

Kallase sõnul tunnistasid temaga sellest artiklist rääkinud teiste maade valitsusjuhid, et polnud isegi teadlikud, et muutunud oludes senistest kaitseplaanidest enam Vene-ohu tõrjumiseks piisata ei pruugi.

«Siiani on kõik olnud ju hästi, aga kui Venemaa on tõstnud ohu taset, peab ka kaitse tase vastavalt tõusma,» selgitas peaminister. Selleks, et NATO idaserva ja eriti just Baltimaade kaitse taset tugevdataks, on aga omakorda vaja just otsuseid teistest liitlasriikidest – suuresti samadelt maadelt, kes praegu on ELi tippkohtumisel.

«Ega peaministrid on ju lõpuks need, kes on otsustajate laua taga. Nendeni on see sõnum nüüd jõudnud. Isegi kui ametnikud teeksid Itaalia streiki, kui peaminister ikkagi ütleb, siis küll asjad hakkavad liikuma ka nendes riikides, kes ei ole siiani nii toetavad olnud,» prognoosis peaminister.

Vastuseks küsimusele, kas keegi teda liialdamises ei süüdistanud, ütles Kallas: «Vastupidi. Tuldi just ütlema, et hea, et sa oled nii selgesõnaline ja räägid inimkeeli.»