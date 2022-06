USA ülemkohus langetas vastuolulise tulirelvade kandmise otsuse

«NRA võitis SCOTUS-e kaasuse!» säutsus ühing, kasutades ülemkohtu lühendit.

Ülemkohus langetas varem päeval tähtsa otsuse, mille kohaselt on ameeriklastel põhiseaduslik õigus kanda tulirelvi avalikus ruumis; selle otsusega tõkestab riik osariikidel võimaluse piirata inimestel tulirelvade kandmine.

Otsus tühistab New Yorgi osariigi seaduse, mis nõudis tulirelva kandjalt vastavat luba.

«Šokeeriv, täiesti šokeeriv, et nad on võtnud meile meie õiguse kehtestada mõistlikke piiranguid,» ütles New Yorgi osariigi kuberner Kathy Hochul veidi varem ajakirjanikele.

«Meil on võimalik seada piiranguid sõnavabadusele - te ei tohi karjuda »tuli« rahvast täis kinos -, ent ühtäkki ei ole piiranguid lubatud teisele konstitutsiooniparandusele,» ütles ta viitega põhiseaduse parandusele, mis lubab ameeriklastel kanda relvi.

«Mul on kahju, et selline sünge päev on koitnud,» ütles ta.

New Yorgi linna meer Eric Adams hoiatas, et ülemkohtu otsus «võis avada täiendava jõe, mis toidab tulirelvavägivalla merd».

«Me kavatseme teha koostööd, et vähendada selle otsuse riske, mida need tekitavad, kui see jõustub, sest me ei saa lubada New Yorgi Metsikuks Lääneks muutumist,» ütles ta avalduses.