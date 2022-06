Ecuadori politsei ajas laiali parlamenti tungida üritanud protestijad

«See on väga halb märk, arvestades, et palusime osalejatel rahumeelselt marssida,» tõdes protestijuht Leonidas Iza.

Umbes 10 000 põlisrahvaste esindajat on viimase kümne päeva jooksul pealinnas meelt avaldanud, et nõuda kütusehindade alandamist.

Meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel on toimunud vägivaldsed kokkupõrked, milles on surma saanud kaks inimest ning vigastada 90 tsiviilisikut ja 100 politseinikku. Võimud on vahistanud üle 80 inimese.