IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Duumasaadikud ähvardavad Kiievis asuvat USA saatkonda rünnakuga

Ukraina armee püüab seisata lõunapoolset pealetungi Lõssõtšanskile, mis on Sjeverodonetski läänepoolne naaberlinn mille kaudu toimib side okupeerimata territooriumidega. Selle hinnaks oli ilmselt Girske ja Zolotove piirkonnas positsioonidelt taandumine. Ukraina poole allikate sõnul on see suudetud teha edukalt ja ilma piiramisrõngasse sattumata, vahendab Igor Taro oma sõjablogis.