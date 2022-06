ÜRO: Al Jazeera ajakirjanik hukkus Iisraeli tule läbi

«Leiame, et Abu Akleh tapnud lasud tulid Iisraeli julgeolekujõududelt,» ütles ÜRO inimõiguste büroo kõneisik Ravina Shamdasani Genfis ajakirjanikele. «On sügavalt murettekitav, et Iisraeli võimud ei ole viinud läbi kriminaaljuurdlust.»

«Kogu informatsioon, mida me kogunud oleme, on kooskõlas järeldusega, et Abu Akleh' tapnud ja tema kolleegi Ali Sammoudi haavanud kuulid pärinesid Iisraeli julgeolekujõududelt ja mitte relvastatud palestiinlaste valimatust tulest,» ütles ta.