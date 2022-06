Bulgaaria parlament kiitis heaks Põhja-Makedoonia veto tühistamise

«Lõpuks on meie huvides, et Lääne-Balkani maad, Põhja-Makedoonia ja Albaania, saaksid EL-iga liitumise perspektiivi,» ütles eelnõu esitanud parempoolse erakonna Demoraatlik Bulgaaria kaasesimees Hristo Ivanov parlamendi arutelu ajal.

«Teadkem, et me teeme õiget asja... Tugevaim survevahend on läbirääkimiste protsess ise,» ütles Ivanov, lisades, et Bulgaaria suudab kõneluste ajal oma huvisid paremini kaitsta.