Arktikas avastati esimene linnugripi juhtum

«HPAI avastamine on murettekitav, sest terve rida haavatavaid metsikuid linnupopulatsioone muneb ja haub suvel seal saarestikus,» ütles Norra veterinaariainstituudi ametnik Knut Madslien avalduses.

«Kaljudele kogunevad liigid on veel eriti suures hädaohus, kui linnugripp neisse linnukolooniatesse satub,» lisas ta.

Kuberneri büroo kohaselt peab insituut tõenäoliseks, et tegu on «esmakordse juhtumiga, mil viirust on Arktikas avastatud».