USA ülemkohus lõpetas põhiseadusliku õiguse abordile

Tegemist on ülimalt vastuolulise otsusega, mis tõmbab tükkideks pool sajandit kehtinud konstitutsioonilise kaitse ühel kõige vastuolulisemal ja vihaselt võideldud teemal Ameerika poliitilises elus.

USA juhtiv abordivõimaldaja Planned Parenthood lubas pärast ülemkohtu ülimalt vastuolulist otsust, et nad ei loobu eales võitlusest nende nimel, kes abi vajavad.

«Me teame, et te võite praegu tunda paljusid tundeid - valu, viha, segadust. Mida iganes te tunnete, on okei. Meie oleme siin koos teiega - ja me ei loobu eales võitlusest teie nimel,» säutsus organisatsioon.