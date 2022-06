Biden lubas seista abordiõiguse eest

USA president Joe Biden ütles reedel vastuseks ülemkohtu ülimalt vastuolulisele otsusele tühistada pea pool sajandit kehtinud põhiseaduslik kaitse naistele otsustada ise oma keha üle, et selles riigis elavate naiste tervis ja elu on ohus ning et ta seisab seaduslike võimaluste piires abordiõiguse eest.