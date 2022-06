Poola peaminister ärgitab tugevdama Suwałki koridori

Suwałki koridor on hõredalt asustatud ala, mis ulatub Poola piirile Leeduga. Valgevene ja Venemaa Kaliningradi enklaavi vahele jääv ala on NATO ainus maismaasild Baltimaade ja teiste alliansi riikide vahel.

«Me jätkame üleskutseid oma NATO partneritele, kellest enamik on ka EL-i liikmed, seda koridori tugevdada,» ütles Morawiecki reedel pärast Brüsselis toimunud kahepäevase EL-i tippkohtumise lõppu ajakirjanikele.

«Poola, Leedu ja teised Balti riigid on NATO-le juba pikka aega teadvustanud Suwałki koridoriga kaasnevaid riske,» ütles Morawiecki.

«Poola sõjavägi ja selle liitlased on juba suunanud oma operatiivjõud ida ja Suwałki koridori poole,» jätkas peaminister, lisades, et Kirde-Poolasse on juba paigutatud mitmerahvuseline üksus NATO sõduritega.