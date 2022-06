Ukraina Musta mere sadamataristu asendamiseks kuluks vähemalt kümnend

Pärast Venemaa sissetungi nelja kuu eest on Ukraina sadamatesse toppama jäänud miljoneid tonne nisu ja muud teravilja, vallandades kogu maailmas mure toiduhindade ja nälja pärast.

«Alternatiivsete marsruutide jaoks kuluks 10 aastat investeeringuid, et püüda rajada vajalik taristu Musta mere sadamataristu asemele, mille ehitamiseks kulutasime alates 2000. aastast umbes 20 aastat,» ütles Tarass Võssotski usutluses AFP-le.

«Need alternatiivsed marsruudid on olulised», ütles ta, kuid suuudavad katta vaid umbes kolmandiku Ukraina ekspordist.

Ukraina liitlased läänes otsivad viise sadamate, eriti riigi põllumajandussaaduste peamise lähtekoha Odessa lahtiblokeerimiseks.

«Ilma väga konkreetsete garantiideta, mis võimaldavad laevadel ohutult siseneda ja lahkuda, ei saa me selliseid samme lubada,» ütles Võssotski ja lisas, et Venemaa ei ole valmis neid tagatisi andma.

Samal ajal on Ukrainas endiselt kinni umbes 20 miljonit tonni mullusest viljasaagist, ütles ta.

Kuid ta lisas, et teravilja saab õigetes tingimustes «väga tõhusalt säilitada kuni kaks aastat».

Võssotski meenutas Venemaa hiljutist rünnakut Ukraina ühele suurimale teraviljaterminalile riigi lõunaosas Mõkolajivi linnas. Tema sõnul hävitasid Venemaa raketid «10-15 protsenti sadama infrastruktuurist».

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi süüdistusi korrates kinnitas ta, et Kiievil on tõendeid selle kohta, et Venemaa poolt osaliselt okupeeritud piirkondadest ehk täpsemalt Hersoni, Zaporižžja ja Luhanski oblastist on varastatud umbes pool miljonit tonni vilja.

«Oleme saanud satelliidipiltidelt tõendeid, mis näitavad, et vilja on Süüriasse veetud,» lisas Võssotski.

Ta ütles, et Ukraina on riike teavitanud varastatud vilja transportimise ohust, lisades, et laevad on seda vedanud Krimmist, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris.

Aseministri sõnul ei ole Ukrainal Süüriaga kontakti, kuid lisas, et teistele riikidele on pakutud Venemaalt vilja, mis tõenäoliselt on varastatud Ukrainast.